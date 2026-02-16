قوات الاحتلال الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة بسوريا وتعتقل شابين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، انتهاك سيادة سوريا؛ وذلك بتوغل جديد في ريف محافظة القنيطرة جنوبي البلاد، واعتقال شابين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابين من قرية غدير البستان، في ريف القنيطرة الجنوبي".

وأشارت إلى أن "قوة للاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزلا، وخربت محتوياته، واعتقلت شابين شقيقين".

ولفتت إلى أنه جرى أمس الأحد اعتقال أربعة شبان آخرين؛ ثلاثة منهم من قرية بريقة أثناء رعيهم للمواشي، أُفرج عنهم لاحقا، فيما اعتُقل الشاب الرابع من بلدة جباتا الخشب.

وأصبحت الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا في الآونة الأخيرة يومية، رغم تأكيد دمشق مرارا التزامها باتفاقية فصل القوات المُبرمة بين الجانبين عام 1974، والتي أعلنت تل أبيب إلغاءها بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2023.

وتلك الانتهاكات الإسرائيلية تتمثل في تنفيذ توغلات برية، وشن قصف مدفعي، لاسيما في ريفي القنيطرة ودرعا (جنوب)، واعتقال مواطنين، وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

وتأتي هذه الانتهاكات رغم إعلان تشكيل آلية اتصال بين سوريا وإسرائيل في 6 يناير الماضي، بإشراف أمريكي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.

ويقول سوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.