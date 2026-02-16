رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بقدوم شهر رمضان المعظم

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة قدوم شهر رمضان المُعظم، مُتوجهاً فيها بالأصالة عن نفسه؛ وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأخلص الأمنيات بهذه المناسبة.

وقال رئيس الوزراء: "إننا يا سيادة الرئيس نغتنم هذه المناسبة المباركة، التي نستلهم من نفحاتها الروحانية الطيبة قيم الخير والتراحم والتآزر والعطاء، لندعو المولى عز وجل أن يُعيد هذا الشهر الفضيل على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء، ودوام التوفيق والسداد، وأن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية جمعاء".