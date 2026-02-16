القومي لحقوق الإنسان نعى مفيد شهاب: كان أحد أعمدة الفكر القانوني في مصر

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان ببالغ الحزن والأسى الفقيه القانوني الجليل الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة القانون والدولة المصرية.

وأعرب المجلس، في بيان له اليوم، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وتلامذته ومحبيه، مؤكدآ أن الراحل كان أحد أعمدة الفكر القانوني في مصر، وترك إسهامات علمية ووطنية راسخة ستظل علامة مضيئة في مسيرة العدالة وسيادة القانون.

وتوفي الدكتور مفيد شهاب، ووزير التعليم العالي والمجالس النيابية ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، صباح أمس الأحد، عن عمر ناهز 90 عاما.

ويعد الدكتور مفيد شهاب أحد أعلام القانون الدولي في مصر والعالم العربي على امتداد ما يزيد على نصف قرن، مقدما إسهامات للمكتبة القانونية ودور تاريخي في فريق التفاوض المصري في التحكيم الدولي في قضية استعادة طابا.