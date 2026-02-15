كشف محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قائد نادي الزمالك السابق، عن مفاجآت تتعلق بأزمة محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكان نادي الزمالك قد قرر تحويل عواد للتحقيق وخضوعه لتدريبات منفردة، بعدما رفض الجلوس على دكة البدلاء خلال مباراة بتروجت.

وقال شيكابالا، خلال حواره ببرنامج “الكورة مع فايق”: “شيكوبانزا عمل مشكلة وتم حلها، يبقى لازم تتحل مشكلة محمد عواد، مينفعش تبيع اللاعب بتاعك، ولما تحصل مشكلة خليها جوه أوضة اللبس”.

وأضاف: “شيكوبانزا عمل مشكلة محدش جاب سيرته، لكن محمد عواد كل يوم بيتكلموا عنه في التلفزيون، وده لاعبك”.

وأوضح: “من أول السنة بتحاول بكل الطرق تطلعه بره نادي الزمالك، وفي ناس كلمتني عشان أكلم عواد وأقنعه يمشي، لكنه عايز يستمر، وده اللاعب بتاعك”.

وأتم: “أتمنى من معتمد جمال إنه يحل أزمة محمد عواد، لأننا مش عايزين دوشة، ومش عايز أعضاء مجلس الإدارة يطلعوا في الإعلام يتكلموا عن الفريق… الزمالك نادي كبير”.