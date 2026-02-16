الكهرباء: استعدادات مكثفة لتعزيز قدرة الشبكة القومية لاستيعاب زيادة الأحمال خلال فصل الصيف

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منصور عبد الغني، أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لتعزيز قدرة الشبكة القومية للكهرباء استعداداً لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال خلال فصل الصيف المقبل.

وفي مداخلة له على قناة "إكسترا نيوز" أوضح عبد الغني، أن الوزارة تعمل على رفع قدرة الشبكة لاستيعاب الزيادة في الأحمال التي تتراوح بين 6 إلى 7%، من خلال خطة شاملة تشمل إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة.

وذكر أن خطة الوزارة تتضمن إضافة 3000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، مع التركيز على زيادة نسبة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة بالشبكة القومية، مضيفا "الوزارة ستدخل العديد من المشروعات الجديدة قريباً، مثل مشروع "نجع حمادي" بقدرة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات من بطاريات التخزين، بالإضافة إلى مشاريع أخرى سيتم إدخالها تباعاً في الأشهر المقبلة".

وأكد أن هذه الاستعدادات تأتي ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء لضمان أمن الطاقة في البلاد، وتعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة كجزء من رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة، لافتا إلى تنفيذ الوزارة خطة لدعم الشبكة بقدرات متجددة قبل الصيف الماضي، حيث تمت إضافة حوالي 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، وستستمر الخطة حتى يتم إضافة 3000 ميجاوات جديدة خلال الفترة القادمة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وتطرق المتحدث إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبترول، والتي تهدف إلى رفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة على الشبكة القومية للكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تم ترجمتها إلى مشروعات يجري تنفيذها على أرض الواقع.