الحبس 6 أشهر لصانعة المحتوى أسماء إسماعيل في اتهامها ببث فيديوهات خادشة

عاقبت المحكمة الاقتصادية، صانعة المحتوى أسماء إسماعيل، بالحبس لمدة 6 أشهر، في اتهامها ببث فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة، أحالت صانعة المحتوى أسماء إسماعيل للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة بثت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحيام العام، لزيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.