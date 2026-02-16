موقع إنجليزي يضع صلاح في المركز الثالث بين أعظم لاعبي ليفربول

شهد نادي ليفربول أسماء أسطورية منذ تأسيسه عام 1892، وأصبح خلال 134 عامًا من أكثر الأندية تتويجًا في كرة القدم الإنجليزية، بمئات اللاعبين الموهوبين الذين قادوه لتحقيق عدد هائل من البطولات.

وللمرة الثالثة خلال 20 عامًا، يطلب ليفربول من جماهيره التصويت لأفضل 100 لاعب مثلوا الفريق طوال تاريخه.

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي عن إطلاق «استطلاع ضخم» يستمر حتى 30 أبريل، حيث يمكن للمشجعين اختيار لاعبيهم المفضلين من قائمة تضم 250 لاعبًا تم اختيارهم بناءً على «نموذج إحصائي يعتمد على أهم المعايير لكل لاعب في تاريخ النادي». ومن المقرر الإعلان عن النتائج خلال عطلة الصيف.

ورغم صعوبة تحديد أفضل لاعبي ليفربول على مر التاريخ، يرى موقع Rousing The Kop أن ترتيب أفضل خمسة سيكون على النحو التالي:

5. جون بارنز

شهدت المنافسة على المراتب الخمسة الأولى أسماء قوية مثل جرايم سونيس وفيرجيل فان دايك، لكن جون بارنز، بطل جيل أواخر الثمانينيات، يحظى بنسبة كبيرة من الأصوات. ويُعرف بارنز بمهاراته العالية في تهديد دفاعات الخصوم، رغم أن سجل بطولاته قد لا يضاهي بعض منافسيه.

4. إيان راش

من المستحيل وضع قائمة أفضل خمسة لاعبين في تاريخ ليفربول دون تضمين هداف النادي التاريخي، إيان راش، الذي يحتفظ بهذا اللقب ويصعب تجاوزه. ومن المتوقع أن يكون ضمن الخمسة الأوائل، رغم أن مركزه في مثل هذه القوائم غالبًا ما يكون محدودًا.

3. محمد صلاح

يشهد التصويت مشاركة واسعة من الجماهير التي لم تشهد اللاعبين السابقين، لكن بالتأكيد شاهدت أداء صلاح، وبفضل أهدافه وإنجازاته مع الفريق، يستحق المركز الثالث بين عظماء ليفربول، قد يرتفع ترتيبه بفعل التصويت الشعبي، لكنه من المرجح أن يبقى خلف الأساطير الأقدم.

2. كيني دالجليش

فاز دالجليش بتصويت 2006 لأفضل «100 لاعب هزّوا مدرج مشجعي ليفربول الكوب»، لكنه جاء ثانيًا في النسخة الأخيرة بعد سبع سنوات. ويظل «الملك» بالنسبة للبعض، لكنه من المتوقع أن يحتل المركز الثاني مرة أخرى.

1. ستيفن جيرارد

قد يعتمد ترتيب المركزين الأول والثاني على عمر المشجعين الذين يصوتون، لكن بالنسبة للجيل الجديد، هناك فائز واضح: ستيفن جيرارد، القائد المثالي لليفربول، الذي جمع بين الإنجازات الفردية والجماعية، والجودة وطول الفترة مع النادي. وربما تظهر بعض المفاجآت، لكن إذا لم يكن الفائز غير دالجليش، فإن الاستطلاع كله سيكون محل نقاش.