سويلم يبدأ زيارة رسمية رفيعة المستوى في نيروبي

ضرورة الحفاظ على "مبادرة حوض النيل" بصفتها الإطار الجامع والوحيد لكل دول الحوض

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الكينية نيروبي في زيارة رسمية رفيعة المستوى؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك ودفع الشراكة الفنية في مجال الموارد المائية بما يخدم مواطني البلدين.

والتقى سويلم، وزير شؤون المياه والصرف الصحي والري الكيني، إريك موريتي موغا، بحضور نائب السفير المصري والوفد المرافق، حيث اتفق الوزيران على دفع مشروعات التنمية في كينيا لتحقيق أثر ملموس، وبحثا موقف مشروعات مقترحة شملت سد "كورو" متعدد الأغراض، ومقترحي سدي "كايموسي" و"وانديتي".

وأكد وزير الري أن العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ويليام روتو تمثل ركيزة أساسية لتعزيز العمل الجماعي في مواجهة التحديات الإقليمية، مشيراً إلى أن التعاون الفني يعكس شراكة عملية لتبادل الخبرات وبناء القدرات، خاصة في حفر الآبار الجوفية، وإنشاء سدود حصاد الأمطار، وتنفيذ نظم الري الحديث، وتأهيل مناطق المنابع بحوض "سيو-مالاكيسي".

ولفت وزير الري إلى إطلاق مصر آلية تمويلية إقليمية بمساهمة أولية قدرها 100 مليون دولار أمريكي، مخصصة لدراسة وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في دول حوض النيل الشقيقة، مؤكداً اهتمام مصر بدعم جهود التنمية في دول الحوض الجنوبي.

وعلى صعيد العمل الجماعي، شدد سويلم على ضرورة الحفاظ على "مبادرة حوض النيل" بصفتها الإطار الجامع والوحيد لكل دول الحوض، وأهمية استمرار الآلية التشاورية المتوافق عليها لمناقشة شواغل الدول التي لم تنضم للاتفاقية الإطارية، بهدف استعادة الشمولية وتعزيز التوافق ووحدة دول الحوض.

من جانبه، أعرب الوزير الكيني عن تقدير بلاده للعلاقات مع مصر، مؤكداً الحرص على توسيع آفاق التعاون في مجالات المياه والصرف الصحي والري، ومواصلة التشاور الفني لدعم أولويات التنمية في كينيا.



