محافظة القدس: إسرائيل تسعى إلى ضم 55% من أراضي الضفة الغربية

قال معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إنّ إقرار تسجيل الأراضي في الضفة الغربية يأتي في سياق سعي إسرائيل لتنفيذ قرار الضم الذي كان يهدد به كل من الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، والذي شكّل شرطاً لانضمامهما إلى حكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القرار سينتزع أكثر من 55% من أراضي الضفة الغربية، وسيلغي المسميات التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج)، كما سيجعل من البؤر الاستعمارية، خاصة في مناطق (ج)، بؤراً معترفاً بها ومسجلة.

وأوضح أن القرار يتضمن رفع الغطاء عن سرية الأراضي والطابو لدى الفلسطينيين، ما قد يؤدي إلى تسريب الأراضي إلى المستوطنين دون علم السلطة الوطنية الفلسطينية.

وذكر، أن ما يجري هو عملية ضم للضفة الغربية أو ما تبقى من أراضي الضفة الغربية غير المأهولة، مشيرًا، إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولاً خطيراً في مسار السيطرة على الأراضي.



