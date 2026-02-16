زيلينسكي يعلن عن محادثات بشأن الطاقة في أوكرانيا مع شركائها

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إجراء محادثات مع شركاء بلاده في فرنسا خلال الأسبوع الحالي بشأن توفير احتياجات بلاده من الطاقة، وذلك بعد أسابيع من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع نتيجة للهجمات الروسية على منشآت البنية التحتية الأوكرانية.

وقال إن الاجتماع، الذي يعقد في إطار صيغة رامشتاين، سيضم مجموعة الدول الصناعية السبع، وشركاء من شمال أوروبا ودول البلطيق، مشير إلى مشاركة وزراء من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.

وقد تضرر ملايين الأشخاص في أوكرانيا من انقطاعات استمرت لساعات في الكهرباء والمياه والتدفئة، نتيجة للهجمات الروسية الممنهجة.

ويأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد من جولة جديدة مقررة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في جنيف.

وأكد زيلينسكي مجددا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعتبر التنازل عن أراض أوكرانيا لروسيا خيارا خاطئا.

وقال إن كييف مستعدة للتسوية، لكن هذا لا يعني أنها ستتخلى عن أراض، مشيرا إلى أن البلاد غير مستعدة لقبول أي تسوية تسمح لروسيا بالتعافي والعودة السريعة واحتلال أوكرانيا.

أكد زيلينسكي أهمية الضمانات الأمنية الأمريكية لبلاده، قائلا في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم السبت الماضي إن واشنطن عرضت تقديم ضمانات أمنية لمدة 15 عاما بينما تريد كييف أن تستمر الضمانات لمدة 20 عاما على الأقل.