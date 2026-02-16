استنكر نادي الأهلي سلوك بعض جماهيره خلال مواجهة الجيش الملكي المغربي، التي انتهت بالتعادل السلبي، أمس الأحد، في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

كما اتهم الأهلي أيضا جماهير الفريق المغربي بأنها وراء تفاقم الأمور في ستاد القاهرة، مؤكدا أنه قام بتوثيق هذه التجاوزات وإرسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

قال الأهلي في بيانه مساء الإثنين "النادي الأهلي وهو يحفظ حق كل الأندية الشقيقة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام الجهات المختصة، يؤكد على أنه عقب أحداث المباراة الأولى بين الأهلي والجيش الملكي الشقيق التي جرت بملعب الأمير مولاي الحسن بتاريخ 28 نوفمبر 2025 في دوري رابطة الأبطال، والتي تعرض أثناءها لاعبونا للأذى والتهديد بعد قذف آلات حادة داخل ملعب المباراة كما ثبت في البث التلفزيوني والفيديوهات، فضل نادينا حينذاك عدم التقدم لـ«كاف» بأي شكوى ضد نادي الجيش الملكي، ورفع للاتحاد الإفريقي بعض الملاحظات التي تساهم في نجاح المسابقات الإفريقية حرصًا على العلاقات الطيبة مع الأشقاء، والتي نراها أكبر وأهم من نتيجة مباراة في كرة القدم".

أضاف البيان "بل حرص نادينا على استقبال بعثة الجيش الملكي بالقاهرة قبل أيام بالشكل الذي يليق ويعبر عن قامة الدولة المصرية وقيمة النادي الأهلي واعتزازه بالعلاقة المتميزة مع الجماهير المغربية، وأثناء مباراة الأمس بين الفريقين حاول البعض من الجماهير المصاحبة للجيش الملكي الشقيق اقتحام مدرجات جماهير الأهلي المجاورة وملعب المباراة، وتصدى لهم رجال الأمن حرصًا على سلامة الجميع".

واصل الأهلي أيضا "وللأسف ما أقدمت عليه الجماهير الشقيقة في مباراة الأمس، وما قامت به في مباراة الذهاب بالمغرب، تسبب في ردة فعل سلبية لدى البعض من جماهيرنا، وقامت بإلقاء بعض زجاجات المياه في مضمار ملعب المباراة، وهو أمر يرفضه النادي الأهلي وجماهيره أيا كانت الدوافع، لإعلاء مبدأ الروح الرياضية وحرصًا على روابط العلاقات مع أشقائنا".

وأعلن الأهلي أيضا أنه قام اليوم بمخاطبة «كاف» لوضع الصورة كاملة أمام لجنة الانضباط بمقاطع الفيديوهات، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها البعض من جماهير الأهلي بمثل هذه التصرفات التي نكرر رفضنا القاطع لها شكلًا ومضمونًا، ونؤكد بعيدًا عن أي تصرفات أو ردود أفعال أن علاقاتنا بالأشقاء في المغرب سوف تظل راسخة ووطيدة.

وكان النادي المغربي استنكر في بيان رسمي عقب اللقاء ما حدث في ستاد القاهرة، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أيضا اليوم الإثنين رفضه للتجاوزات، مؤكدًا إحالة الأمر للجنة الانضباط لاتخاذ ما يلزم من عقوبات.