الولايات المتحدة تتسلم أول غواصة من فئة Columbia في 2028

توقع المدير التنفيذي لبرنامج الغواصات الاستراتيجية في البحرية الأميركية، الأدميرال تود ويكس، تسلم أول غواصة من فئة Columbia في عام 2028، على أن يبدأ الإنتاج بالمعدل الكامل في مطلع ثلاثينيات القرن الحالي.

وقال ويكس، في مؤتمر WEST 2026 السنوي، قبل أيام، في سان دييجو: "مع غواصة Columbia، كنا نسير بخطى ثابتة نحو بدء البناء بكامل طاقتها، وسنصل إلى البناء بكامل طاقتها في عام 2031"، بحسب موقع Breaking Defense، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأضاف: "بالنسبة للسفينة الرئيسية، وهي The District of Columbia، فقد اكتمل بناؤها بنسبة 65% قريباً.. وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي، جلسنا مع شركائنا في بناء السفن، وأدركنا أننا لم نكن في المستوى الذي نطمح بالوصول إليه فيما يتعلق ببناء غواصة Columbia، ولم نكن نحرز التقدم الذي نحتاج إليه، ولم نكن نسير في الاتجاه الصحيح".

الغواصة Columbia

أشار ويكس إلى أن الخطة التي تم وضعها بواسطة البحرية الأميركية وشركائها في بناء السفن "نجحت في تسليم جميع وحدات الغواصة (Modules) إلى ورشة التجميع النهائية في General Dynamics Electric Boat بمدينة جروتون في ولاية كونيتيكت بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك الجزء الأخير (القوس) الذي وصل قبل الموعد المقرر".

وذكر أن غواصة Columbia، التي كان من المقرر تسليمها في عام 2027، تسير على المسار الصحيح للتسليم في عام 2028.

وأوضح أن الغواصة الثانية من فئة Columbia، وهي الغواصة المستقبلية Wisconsin، اكتمل بناؤها بنسبة 35% تقريباً، ولا تزال تسير على المسار الصحيح للتسليم في عام 2030.

وأكد ويكس أنها "واحدة فقط من غواصتين تابعتين للبحرية الأميركية قيد الإنشاء، وتسيران وفق الجدول الزمني المحدد".