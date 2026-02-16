 الصحفيين: 5 مارس آخر مهلة لسداد القسط الرابع بمشروع مدينة الصحفيين بأكتوبر - بوابة الشروق
الإثنين 16 فبراير 2026 8:39 م القاهرة
الصحفيين: 5 مارس آخر مهلة لسداد القسط الرابع بمشروع مدينة الصحفيين بأكتوبر

محمد فتحي
نشر في: الإثنين 16 فبراير 2026 - 8:27 م | آخر تحديث: الإثنين 16 فبراير 2026 - 8:27 م

أعلنت نقابة الصحفيين عن آخر مهلة لسداد القسط الرابع من أقساط مشروع مدينة الصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر، والمستحق عن شهر مارس 2026م، بقيمة مائة ألف جنيه لكل حاجز، وذلك للسداد في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 5 مارس 2026م.

ويتم السداد بالحصول على إذن الدفع من لجنة الإسكان بمجمع الخدمات في الدور الأول بمبنى النقابة، وفي حال التأخير عن السداد، سيتم تطبيق غرامة تأخير بالفائدة المقررة من البنك المركزي.

وأهابت النقابة بالزملاء الحاجزين المتأخرين عن سداد الأقساط السابقة بسرعة السداد، مع التأكيد على أحقية النقابة في اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في هذا الشأن، وذلك لضمان استمرار واستكمال الخطوات التنفيذية لبناء مدينة الصحفيين.


