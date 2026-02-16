نقيب المحامين يعقد اجتماعا موسعا مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية الجديدة

علام: عقد اجتماع مشترك بين النقابة العامة والفرعيات لضبط آلية العمل في المرحلة القادمة

عقد الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية الذين تم انتخابهم مؤخرًا.

واستهل نقيب المحامين الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير للحضور، مهنئًا النقباء وأعضاء المجالس الفرعية بثقة الجمعية العمومية، وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وأكد أن الانتخابات جرت على مسافة واحدة من الجميع، موجهًا الشكر للجمعية العمومية التي دعمت الشباب.

وأوضح نقيب المحامين، أن اللقاء يأتي احتفاءً بالمجالس الجديدة، ورسمًا لخارطة الطريق المستقبلية للنقابة، وبحثًا لآليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأكد ثقته في حماس الشباب للعمل العام، مشددًا على ضرورة دعمهم لإثبات أنفسهم أمام جمعياتهم العمومية من خلال التنظيم ووضع قواعد وأسس واضحة للعمل، مؤكدًا السعي إلى العمل بروح الفريق، وتحقيق تعاون حقيقي يخدم مصلحة المحامين، ويحافظ على أموال النقابة وتوجيهها في مواضعها الصحيحة.

وأكد أن الجمعية العمومية أولته مسؤولية الحفاظ على أموال المحامين واليتامى، مشيرا إلى أن الضمائر لن تسمح بتبديدها في غير محلها، والعمل على توفير معاشات مناسبة للمحامين، إلى جانب تطوير منظومة العلاج والخدمات.

وأوضح الدكتور عبد الحليم علام، أنه منذ توليه المسؤولية عام 2022 حرص على إشراك النقباء الفرعيين في جميع قرارات النقابة العامة، مؤكدًا الاستمرار في هذا النهج خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن عن عقد اجتماع مشترك بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لضبط آلية العمل في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى وجود إنجازات تحققت ولم يُعلن عنها إلا بعد اكتمالها، تجنبًا لأي تعطيل.

وشدد على دعمه الكامل للمجالس الجديدة، مع عقد اجتماعات منفصلة مع مجلس كل نقابة فرعية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن إحكام الرقابة وتجفيف منابع الفساد أسهما في زيادة ميزانية النقابة، وأنه لن يسمح بوجود أي فساد.

وأوضح أنه تم العمل على زيادة المعاشات من خلال زيادات دورية ومنح، ورفع نسبة مساهمة النقابة في العلاج، فضلًا عن تنفيذ عدد من الإنشاءات الجديدة، موجهًا الشكر للنقباء الذين آثروا إفساح المجال لدماء جديدة برؤية وفكر متجدد.

وفيما يتعلق بملف العلاج، أكد توقيع بروتوكول رعاية صحية دخل حيز التنفيذ، مشددًا على أن المحامي لن يتحمل أي أعباء إضافية بخلاف النسب والخدمات المقررة.

واختُتم الاجتماع بتكريم النقباء السابقين الذين لم يترشحوا لدورة جديدة، تقديرًا لمسيرتهم في العمل النقابي خلال الفترة الماضية.