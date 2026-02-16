كشف راديو إنرجي 92.1 عن تفاصيل ومواعيد إذاعة المسلسلات الدرامية الخاصة بموسم رمضان 2026، ضمن الخريطة البرامجية للمحطة خلال الشهر الكريم.

وتطلق محطة راديو إنرجي مسلسل «فات المعاش» بطولة الفنان أكرم حسني، من تأليف مصطفى عسكر وحامد الشراب، وإخراج زهرة رامي، ويُذاع يوميًا في الرابعة والنصف عصرًا.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «سامي» التي يقدمها أكرم حسني، وهو رجل في الستين من عمره يشعر بالسخط تجاه حياته، ومع تصاعد الأحداث يستيقظ من النوم ليجد نفسه قد عاد شابًا من جديد، لتبدأ رحلة مختلفة يرى خلالها عائلته وماضيه بعين جديدة، في إطار اجتماعي كوميدي يحمل العديد من الرسائل الإنسانية.

كما يقدم الفنان دياب مسلسل «ساعة شيطان»، من تأليف حامد الشراب ومصطفى عسكر، وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي، ويُذاع في الثالثة والنصف عصرًا.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الفانتازيا الكوميدية، حيث يجسد دياب للمرة الأولى شخصية شاب متهور تنقلب حياته رأسًا على عقب، في أحداث تحمل طابعًا مشوقًا ومليئًا بالمفارقات.