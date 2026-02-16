 روسيا تعتزم التفاوض مع أوكرانيا بشأن الأراضي في محادثات جنيف - بوابة الشروق
الإثنين 16 فبراير 2026 7:06 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

روسيا تعتزم التفاوض مع أوكرانيا بشأن الأراضي في محادثات جنيف

موسكو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 فبراير 2026 - 6:45 م | آخر تحديث: الإثنين 16 فبراير 2026 - 6:45 م

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن موسكو تعتزم التفاوض مع كييف بشأن القضايا المتعلقة بالأراضي خلال محادثات تستمر يومين وتبدأ غدا الثلاثاء في جنيف.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيسكوف قوله إن حضور كبير المفاوضين، فلاديمير ميدينسكي، "سيكون ضروريا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عين وزير الثقافة السابق مفاوضا عن روسيا، بيد أنه يواجه انتقادات في أوكرانيا كونه محاورا غير جاد.

وعلى الرغم من إجرائه محادثات سابقة مع الجانب الأوكراني، فقد غاب ميدينسكي عن المفاوضات التي جرت في أبو ظبي في وقت سابق من هذا العام.

وأوضح بيسكوف أن سبب غيابه يعود إلى أن المناقشات تناولت مسائل عسكرية، وهي ليست من اختصاصه.

ووفقا للكرملين، فإن الجولة الجديدة في جنيف ستكون بصيغة موسعة، حيث ستضم رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية إيجور كوستيوكوف، ونائب وزير الخارجية ميخائيل جالوزين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك