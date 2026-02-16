روسيا تعتزم التفاوض مع أوكرانيا بشأن الأراضي في محادثات جنيف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن موسكو تعتزم التفاوض مع كييف بشأن القضايا المتعلقة بالأراضي خلال محادثات تستمر يومين وتبدأ غدا الثلاثاء في جنيف.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيسكوف قوله إن حضور كبير المفاوضين، فلاديمير ميدينسكي، "سيكون ضروريا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عين وزير الثقافة السابق مفاوضا عن روسيا، بيد أنه يواجه انتقادات في أوكرانيا كونه محاورا غير جاد.

وعلى الرغم من إجرائه محادثات سابقة مع الجانب الأوكراني، فقد غاب ميدينسكي عن المفاوضات التي جرت في أبو ظبي في وقت سابق من هذا العام.

وأوضح بيسكوف أن سبب غيابه يعود إلى أن المناقشات تناولت مسائل عسكرية، وهي ليست من اختصاصه.

ووفقا للكرملين، فإن الجولة الجديدة في جنيف ستكون بصيغة موسعة، حيث ستضم رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية إيجور كوستيوكوف، ونائب وزير الخارجية ميخائيل جالوزين.