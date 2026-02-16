شبهة جنائية حول الموت المفاجئ لمنتجة مسلسل «طهران» الإسرائيلي

رحلت المنتجة الإسرائيلية دانا إيدن، إحدى أبرز صناع الدراما والتلفزيون في إسرائيل، بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 52 عاما أثناء تواجدها في اليونان لمتابعة تصوير الموسم الرابع من مسلسل "طهران – Tahran" الإسرائيلي، ما أثار جدلا واسعا حول ملابسات وفاتها، وتداولت بعض التقارير العالمية شائعات عن احتمال وجود شبهة جنائية.

وأسست دانا شركة الإنتاج "Shula and Donna Productions" مع زميلتها شولا شبيجل، وكانت من الشخصيات القيادية في صناعة التلفزيون الإسرائيلي، وعُرفت بقدرتها على إنتاج أعمال درامية بارزة تجاوزت حدود إسرائيل إلى الساحة الدولية.

كما كانت لها مساهمات كبيرة في عدد من البرامج والمسلسلات في هيئة البث الإسرائيلي "كان"، حيث وصفها مسئولو الهيئة بأنها "شريك أساسي وصديق مخلص في مسيرة طويلة من الإنتاجات التي تركت أثرا عميقا في الإعلام الإسرائيلي".

وعلى الرغم من تداول شائعات حول دوافع جنائية وراء وفاتها، أكدت شركة الإنتاج في بيان رسمي أن هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة، وأن الوفاة حدثت بشكل طبيعي وفق المعلومات المتاحة، مشيرة إلى أنها خسارة كبيرة لصناعة التلفزيون والإبداع في إسرائيل.

وفتحت الشرطة اليونانية تحقيقا للوقوف على ملابسات الوفاة، وهو إجراء معتاد في حالات الوفاة المفاجئة خارج البلاد، وذلك لاستبعاد أي عوامل مشبوهة.

وتستمر التحقيقات في اليونان لحسم أسباب الوفاة، بينما يواصل فريق عمل مسلسل طهران تصوير الموسم الرابع، وسط حزن واسع في الأوساط الإعلامية على فقدانها.

ويروي مسلسل "طهران"، قصة عميلة الموساد "تامار"، التي تؤدي دورها الممثلة نيف سلطان، في مهمة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وتدور أغلب أحداث المسلسل في إيران، بينما تُستخدم اليونان كخلفية تصويرية بديلة، ويقدم جزء كبير من الحوار باللغة الفارسية، وقد شهد الموسم الثالث تأجيلا قبل عرضه عالميا في يناير الماضي بسبب تشابه بعض أحداثه مع التطورات الواقعية في إيران خلال العام الماضي.

ونعى الراحلة عدد من الشخصيات الإسرائيلية الرسمية والإعلامية، من بينهم وزير الثقافة ميكي زوهار، الذي وصف دانا بأنها "منتجة مؤثرة تركت بصمة عميقة في التلفزيون الإسرائيلي وأوصلت الإبداع الإسرائيلي إلى منصات عالمية بفخر وموهبة وشجاعة".