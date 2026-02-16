استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب قلقيلية

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في مدينة قلقيلية.

واستشهد الشاب محمد كمال شريم (18 عاما) إثر إصابته برصاص الاحتلال في محيط الحاجز الشمال لمدينة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان أن الشاب كان يتواجد في طريق ترابي يؤدي إلى جدار الفصل في الجهة الغربية الشمالية للمدينة قبل أن يتم استهدافه برصاصة أطلقها قناص ما أدى إلى إصابته بشكل مباشر في الظهر حيث اخترقت الرصاصة جسده، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وجرى نقل الشاب إلى المستشفى الحكومي في مدينة قلقيلية إلا أن الطواقم الطبية أعلنت استشهاده متأثرا بإصابته.