أثار مقطع مصوّر للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما بدا فيه وكأنه يؤكد وجود كائنات فضائية خلال مقابلة مع Brian Tyler Cohen، قبل أن يعود ويوضح تصريحاته لاحقًا.

وخلال فقرة أسئلة سريعة في الحلقة التي نُشرت السبت، سُئل أوباما: «هل الكائنات الفضائية حقيقية؟»، فأجاب مازحًا: «إنها حقيقية، لكنني لم أرها، وليست مخبأة في المنطقة 51»، مضيفًا أنه لا توجد منشآت سرية تحت الأرض، «إلا إذا كانت هناك مؤامرة ضخمة أُخفيت حتى عن رئيس الولايات المتحدة».

وانتشر المقطع على نطاق واسع، ما أثار جدلًا كبيرًا، ودفع أوباما إلى نشره بنفسه عبر حسابه على Instagram مع توضيح أكد فيه أنه كان يجيب في إطار الأسئلة السريعة وبروح خفيفة، مشددًا على أن حديثه لم يكن حرفيًا، وذلك وفق ما نقلته Sky News.

وأوضح أوباما أن اتساع الكون يجعل احتمال وجود حياة خارج الأرض واردًا من الناحية الإحصائية، غير أن المسافات الشاسعة بين الأنظمة الشمسية تجعل احتمال زيارة كائنات فضائية للأرض أمرًا ضعيفًا.

وشدد الرئيس الأمريكي الأسبق على أنه خلال فترة ولايته لم يرَ «أي دليل» على وجود اتصال بين كائنات خارجية والبشر، في رد مباشر على نظريات المؤامرة التي تزعم احتفاظ الحكومة الأمريكية بمخلوقات فضائية داخل قواعد عسكرية سرية، وهي مزاعم لم تُقدَّم بشأنها أدلة موثوقة.