الشرطة اليونانية ترجح انتحار منتجة مسلسل طهران الإسرائيلية في فندق بأثينا

عُثر على منتجة مسلسل «طهران» الإسرائيلية دانا إيدن، ميتةً في غرفتها بأحد فنادق وسط أثينا، على ما أفادت الشرطة اليونانية وكالة «فرانس برس» الاثنين، مرجّحة أنها قضت انتحارا.

وقال ناطق باسم الشرطة إن «كل الدلائل تشير إلى أن موتها ناجم عن انتحار»، مشيرا إلى أن العلامات على رقبتها تبدو نتيجة «محاولة انتحار باستخدام سلك الهاتف».

وعُثر على جثة المنتجة البالغة 52 عاما، في غرفة كانت تنزل فيها داخل فندق قريب من ساحة سينتاغما في وسط العاصمة اليونانية.

وأضاف الناطق باسم الشرطة: «توجهنا إلى فندقها مساء الأحد قرابة الساعة الثامنة والربع مساء (18:15 بتوقيت جرينتش)، ووجدنا كمية كبيرة من الحبوب على منضدة سريرها».

وأشار إلى أنه «تم طلب تشريح للجثة، ومراجعة كاميرات المراقبة، وكل الدلائل تشير إلى أننا أمام حالة انتحار».

ووصلت دانا إيدن إلى أثينا في الرابع من فبراير، لتصوير الموسم الرابع من مسلسل الجاسوسية الشهير الذي يُعرض على منصة «أبل تي في».

وصُوّرت في أثينا المواسم الثلاثة الأولى من مسلسل «طهران»، الذي تدور أحداثه حول تمار رابينيان، وهي عميلة لجهاز الموساد تتسلل إلى العاصمة الإيرانية.

وتأجل تصوير الموسم الرابع إثر اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة.

وأصبح المسلسل من أكثر الإنتاجات الإسرائيلية انتشارا على مستوى العالم، وحصل على جائزة «إيمي» الأميركية لأفضل مسلسل درامي عام 2021.

على منصة «إكس»، وصف ميكي زوهار وزير الثقافة الإسرائيلي، دانا إيدن بأنها «من أهم المنتجين وأكثرهم تأثيرا في الإنتاج التلفزيوني في إسرائيل».