روسيا: مفاوضات جنيف مع واشنطن وكييف ستبحث ملف الأراضي

- متحدث الكرملين قال إن بوتين على تواصل دائم مع المفاوضين الروس ويزودهم بالتعليمات اللازمة



قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، إن المفاوضات الثلاثية المرتقبة في جنيف مع الولايات المتحدة وأوكرانيا، ستركز على ملف الأراضي.

وأضاف في تصريحات صحفية، الاثنين، بالعاصمة موسكو، أن الجولة الثالثة من هذه المفاوضات ستعقد في جنيف يومي 17-18 فبراير الجاري، وستتناول نطاقا أوسع بما في ذلك مسألة الأراضي وموضوعات أخرى.

ولفت إلى أن الاجتماعات السابقة التي عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي ركزت على الملفات الأمنية.

وأوضح بيسكوف أن الوفد الروسي سيترأسه فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس الروسي، وسيضم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين ومسئولين آخرين.

وأكد أن الرئيس فلاديمير بوتين على تواصل دائم مع المفاوضين الروس ويزودهم بالتعليمات اللازمة.

وعقدت الجولتان الأولى والثانية، بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي يومي 23 و24 يناير الماضي، و4 و5 فبراير الجاري، بهدف بحث التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا.