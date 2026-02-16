إيطاليا: مستعدون لتدريب قوات شرطة في غزة

عبّر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين، عن استعداد بلاده للمساعدة في تدريب قوات للشرطة في غزة ومناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار سعي روما للمساهمة في استقرار الشرق الأوسط.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قال تاياني في مؤتمر صحفي بروما: «إننا على استعداد لتدريب قوة شرطة جديدة في غزة، كما أننا جاهزون لتدريب قوة شرطة فلسطينية».

وأكد الوزير استعداد روما للمشاركة بصفة «مراقب» في مبادرة مجلس السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن إيطاليا تلقت دعوة لحضور اجتماع للمجلس هذا الأسبوع في واشنطن.

والسبت، أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، خلال زيارة للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن بلادها تعتزم المشاركة في «مجلس السلام» الذي يرأسه ترامب بصفتها مراقباً.

وكانت ميلوني قد ذكرت سابقاً أن إيطاليا لا يمكن أن تصبح عضواً في المجلس لأسباب دستورية.

وأضافت ميلوني، التي تتمتع بعلاقات جيدة مع ترامب، أن واشنطن دعت الآن إيطاليا إلى الانضمام بصفتها مراقباً، وهو ما وصفته بأنه «حل جيد».

وأكدت ميلوني أن وجوداً إيطالياً أوروبياً أمر مهم، نظراً إلى العمل المطلوب لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان ترامب أعلن رسمياً تأسيس المجلس مع القادة المدعوين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، خلال يناير الماضي.

ووردت تقارير أن ترامب وجّه دعوة إلى نحو 60 دولة، وافق منها على الانضمام إلى مجلس السلام نحو 25 دولة حتى الآن، حسب ما قاله المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

ويعتزم الرئيس ترامب عقد الاجتماع الأول للقادة في 19 فبراير الجاري في واشنطن.