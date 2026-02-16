روبيو: إبرام اتفاق مع إيران سيكون صعبا

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خلال زيارة للعاصمة المجرية بودابست، اليوم الاثنين، إن إبرام اتفاق مع إيران سيكون أمرا صعبا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إن بلاده مستعدة لخوض مفاوضات نووية عادلة تعالج المخاوف القائمة، مؤكدًا قبول طهران بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن لاريجاني قوله إن "إيران رفعت مستوى استعدادها وجاهزيتها، وهي مستعدة لمفاوضات نووية عادلة تعالج المخاوف دون المساس بأمنها".

ونفى لاريجاني وجود "أي رد مكتوب على المطالب الأمريكية"، مشيرًا إلى أن ما جرى حتى الآن يندرج في إطار "تبادل للآراء لا يزال مستمرًا".

وأضاف أن دولًا في المنطقة تدعم التوصل إلى حل سياسي للقضية النووية، في وقت تتصاعد فيه التصريحات الأمريكية بشأن مستقبل المفاوضات مع طهران.

وأوضح لاريجاني أن بلاده تقيم المفاوضات بشكل إيجابي شريطة أن تكون عادلة ومعقولة، محذرًا من تحويلها إلى أداة لتأجيل أو فرض قضايا خارج الإطار النووي.