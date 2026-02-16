الكرملين: جولة جنيف التفاوضية ستتناول ملفات متعددة بينها مسألة الأراضي

أعلن الكرملين أن الوفد الروسي تلقى توجيهات شاملة من الرئيس فلاديمير بوتين قبيل توجهه إلى جنيف، استعدادا لجولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، والتي ستشمل بحث طيف واسع من القضايا، من بينها ملف الأراضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بوتين يواصل التواصل المباشر مع أعضاء الوفد المفاوض، مشيرا إلى أن جدول الأعمال يتضمن قضايا محورية، على رأسها القضايا الإقليمية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أن تشكيلة الوفد الروسي جرى توسيعها، ويرأسها مساعد الرئيس، فلاديمير ميدينسكي، وتضم نائب وزير الخارجية ميخائيل جالوزين وعددا من المسئولين الآخرين.

وأوضح بيسكوف أن الاجتماعات ستُعقد ضمن إطار فريق العمل المعني بالقضايا الاقتصادية، برئاسة كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، لافتا إلى أن عدم مشاركة ميدينسكي في مفاوضات أبوظبي السابقة يعود إلى تركيز تلك الجولة على ملفات أمنية ذات صلة بالشأن العسكري.

وكان بيسكوف قد أعلن في وقت سابق أن جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستُعقد في جنيف يومي 17 و18 فبراير الجاري.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "نوفوستي" بأن المحادثات الخاصة بأوكرانيا لن تُعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف، كما لن تشارك المنظمة الدولية في هذه المفاوضات.