رئيس وزراء إثيوبيا يزعم: لا نسعى لانتقاص حصة أحد من مياه النيل أو تهديد أمن جيراننا

- أبي أحمد: وصولنا إلى منفذ بحري دعوة للشراكة التي لا تخدش سيادة الجوار ولا تضر بمصالح الآخرين

زعم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن سعي أديس أبابا لتنمية من خلال الموارد المائية، لا يعني أبدأ الانتقاص من حصة أحد.

وقال في رسالة تهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، اليوم الاثنين: «إن سعينا للتنمية من خلال مواردنا المائية لا يعني أبدأ الانتقاص من حصة أحد، نحن نؤمن أن نيلنا العظيم هو هبة إلهية، يجب أن يرتوي منها الجميع بالعدل والمساواة، ليكون جسرا للتعاون لا ساحة للنزاع،».

وأضاف: «إن نيلنا العظيم هو مائدة إلهية كبرى وهبها الله لنا جميعاً لنتشارك في نعمها؛ لا لنتصارع على قطراتها، وتظل إثيوبيا وفية لجيرانها، فلا تضمر شراً؛ ولا نبتغي جوراً؛ ولا نسعى لانتقاص حصة أحد، بل نمد أيدينا لتكون مياه النيل شريان حياة بريط قلوبنا قبل حقولنا»، وفق مزاعمه.

وذكر أن سعي بلاده «لانتزاع حقها في التنمية»، ليس سعياً لانتزاع حق الآخرين في الحياة، مضيفًا: «انطلاقاً من إرثنا كأرض للصدق، نؤكد للعالم أجمع أن إثيوبيا لا تحمل أطماعاً جغرافية، وليست لدينا نوايا توسعية، ولا نسعى لتهديد أمن جيراننا»، بحسب ادعاءاته.

وادعى أن الرغبة الإثيوبية في الوصول إلى منفذ بحري «ضرورة وجودية سلمية، ونداء مشروع تمليه الحاجات الإنسانية والنمو السكاني»، زاعمًا أنها «دعوة للشراكة التي لا تخدش سيادة الجوار ولا تضر بمصالح الآخرين».

واعتبر أن «الوصول إلى منفذ بحري سعي سلمي نابع من الإيمان بأن ازدهار إثيوبيا، هو ازدهار للمنطقة بأكملها، وأن التنمية الحقيقية تكمن في فتح آفاق التكامل، لا في غلق أبواب التعاون»، حسب وصفه.