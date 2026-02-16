إيران تعتزم إجراء مناقشات فنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تعتزم إيران، إجراء مباحثات رفيعة المستوى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسبما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الاثنين، في ظل استمرار التوترات بشأن البرنامج النووي.

وكتب عراقجي، عبر منصة "أكس" أنه سيلتقى بالمدير العام للوكالة رافائيل جروسي في جنيف اليوم الاثنين، من أجل ما وصفه "بالمناقشات الفنية العميقة".

وأضاف أن خبراء نوويين سينضمون له في اللقاء.

وكان عراقجي، قد سافر إلى سويسرا أمس الأحد من أجل الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وكانت الدولتان قد بدأتا مطلع الشهر الجاري حوارا متجددا في عمان في أعقاب تهديدات عسكرية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتوسط مجددا في المباحثات في جنيف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي .