الشرطة البريطانية تعمل على تقييم رحلات جوية خاصة من مطار ستانستيد على صلة بإبستين

تعمل الشرطة البريطانية على تقييم المعلومات بشأن الرحلات الجوية الخاصة من وإلى مطار ستانستيد عقب نشر الملايين من المفات المتعلقة الملياردير المدان بجرائم جنسية الراحل جيفري إبستين.

ويأتي ذلك بعدما قال رئيس الوزراء الأسبق جوردون براون أن الملفات التي نشرت حديثا أظهرت "تفاصيل دقيقة" عن كيف تمكن إبستين من استخدام المطار الواقع في إسكس في "جلب فتيات من لاتفيا وليتوانيا وروسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة "أيه بي ميديا" البريطانية.

وكتب براون في مقال بمجلة نيو ستيتسمان، أن الملفات أظهرت طائرة إبستين -التي يطلق عليها لوليتا إكسبريس- تقوم بـ90 رحلة من وإلى مطارات بريطانية بما في ذلك 15 منها بعدما أدين في 2008 بتهمة إغواء طفله على ممارسة الدعارة.

وقال السياسي إن إبستين "تفاخر" بشأن مدى انخفاض رسوم المطار في ستانستيد مقارنة بباريس.

وقال ناطق باسم شرطة إسكس أمس الثلاثاء، "نحن نقيم المعلومات التي ظهرت مؤخرا ، فيما يتعلق بالرحلات الخاصة التي حلقت من وإلى مطار ستانستيد عقب نشر وزارة العدل الأمريكية ملفات إبستين".