أكسيوس: إدارة ترامب تستعد لاحتمال اندلاع حرب كبرى مع إيران

أفادت مصادر لموقع "أكسيوس" الأمريكي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترب من خوض حرب محتملة في الشرق الأوسط، قد تكون أكبر من أي تدخل عسكري أمريكي منذ عقد.

وتشير المصادر إلى أن أي عملية ضد إيران قد تتحول إلى حملة واسعة تمتد لأسابيع، أشبه بحرب شاملة أكثر من كونها عملية محدودة مثل تلك التي نفذت الشهر الماضي في فنزويلا.

وقالت المصادر إن الحرب المحتملة ستكون على الأرجح حملة مشتركة أمريكية - إسرائيلية، أوسع نطاقا وأكثر تهديدا لوجود النظام الإيراني، مقارنة بالحرب التي قادتها إسرائيل في يونيو الماضي واستمرت 12 يوما، والتي انضمت إليها الولايات المتحدة لاحقا لاستهداف المنشآت النووية تحت الأرض.

وفي سياق متصل ذكر "أكسيوس" أن الأسطول العسكري الأمريكي توسع في المنطقة ليشمل حاملتي طائرات، نحو 12 سفينة حربية، مئات المقاتلات، وعدة منظومات دفاع جوي، مع استمرار وصول تعزيزات إضافية.

ونقلت الولايات المتحدة أكثر من 150 رحلة شحن عسكرية أنظمة تسليح وذخائر إلى الشرق الأوسط، فيما وصلت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 50 مقاتلة إضافية من طرازات F-35 و F-22 و F-16.

وقال مسئولون إسرائيليون للموقع "إن تل أبيب تستعد لاحتمال اندلاع الحرب خلال أيام، في حين ترى بعض المصادر الأمريكية أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى مزيد من الوقت قبل تنفيذ أي هجوم".

وأوضح السيناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، أن الضربات قد تكون بعد أسابيع، بينما أشار مستشارون آخرون إلى إمكانية حدوثها في فترة أقصر.

وأكد أحد مستشاري ترامب أن هناك احتمالا بنسبة 90% لبدء عمل عسكري مباشر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، رغم تحذيرات البعض من مخاطر الحرب مع إيران.

وشهدت جنيف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أوضح الطرفان أن المحادثات أحرزت "تقدما"، إلا أن الفجوات بين المواقف لا تزال واسعة، مما يقلل التفاؤل الأمريكي بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق.