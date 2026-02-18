كمبوديا: ترحيل 1089 أجنبيا في 3 أيام بتهمة دخول البلاد غير القانوني والاحتيال الإلكتروني

قامت الإدارة العامة للهجرة التابعة لوزارة الداخلية في كمبوديا، خلال الفترة من يوم السبت وحتى يوم الاثنين، الماضيين، بترحيل 1089 أجنبيا، لارتكابهم جرائم من بينها عبور الحدود بطريقة غير مشروعة، والاحتيال الإلكتروني، وأعمال المقامرة الإلكترونية غير القانونية، والإقامة بطريقة غير موثقة، والعمل غير القانوني.

ونقلت صحيفة "خمير تايمز" الكمبودية، عن الإدارة العامة للهجرة قولها اليوم الأربعاء، إن عمليات الترحيل تم تنفيذها وفقا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، سار سوخا، وتحت إشراف الفريق سوك فياسنا، المدير العام للهجرة.

ويضم المرحلون، الذين يبلغ عددهم 1089 شخصا، 57 امرأة، وينتمون إلى 14 جنسية، وهي: الصينية والأوغندية والماليزية والإندونيسية والباكستانية والكورية الجنوبية والفيتنامية والتايوانية والفلبينية والنيجيرية والهندية والبنجلاديشية والكينية والنيبالية.