باكستان: مقتل شخصين بانفجار دراجة بخارية مفخخة قرب مركز شرطة

قال مسئولو الشرطة والإنقاذ في باكستان، إن متفجرات مثبتة بدراجة بخارية انفجرت بالقرب من بوابة مركز للشرطة بشمال غرب باكستان اليوم الاثنين؛ مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن شخصين، بينهم طفل، وإصابة آخرين.

ووقع الهجوم في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا المتاخمة لأفغانستان، وفقا لما قاله المسؤول بالشرطة المحلية فيدا محمد.

ولم يقدم المسئول المزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول بأنه تم نقل القتلى والمصابين إلى مستشفى قريب.

وعلى الرغم من أنه لم تعلن أي جهة على الفور مسئوليتها عن الهجوم، فإنه من المرجح بصورة كبيرة أن تكون حركة طالبان باكستان هي المسئولة.