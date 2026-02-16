 باكستان: مقتل شخصين بانفجار دراجة بخارية مفخخة قرب مركز شرطة - بوابة الشروق
الإثنين 16 فبراير 2026 11:25 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

باكستان: مقتل شخصين بانفجار دراجة بخارية مفخخة قرب مركز شرطة

بيشاور - أسوشيتد برس
نشر في: الإثنين 16 فبراير 2026 - 11:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 فبراير 2026 - 11:14 ص

 

قال مسئولو الشرطة والإنقاذ في باكستان، إن متفجرات مثبتة بدراجة بخارية انفجرت بالقرب من بوابة مركز للشرطة بشمال غرب باكستان اليوم الاثنين؛ مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن شخصين، بينهم طفل، وإصابة آخرين.

ووقع الهجوم في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا المتاخمة لأفغانستان، وفقا لما قاله المسؤول بالشرطة المحلية فيدا محمد.

ولم يقدم المسئول المزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول بأنه تم نقل القتلى والمصابين إلى مستشفى قريب.

وعلى الرغم من أنه لم تعلن أي جهة على الفور مسئوليتها عن الهجوم، فإنه من المرجح بصورة كبيرة أن تكون حركة طالبان باكستان هي المسئولة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك