إيران وروسيا توقعان مذكرة تفاهم بقيمة 25 مليار دولار لبناء محطات طاقة نووية جديدة

قال المدير العام لشئون أوروبا وأمريكا ورابطة الدول المستقلة بوزارة النفط الإيرانية مصطفى برزکر، إن طهران وروسيا وقعتا مذكرة تفاهم بقيمة 25 مليار دولار لبناء محطات طاقة نووية جديدة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة «إرنا»، اليوم الاثنين، إلى أن مذكرة التفاهم تشمل بناء محطات طاقة نووية جديدة وصغيرة الحجم في منطقة «سيريك»، بالإضافة إلى بناء محطات لتوليد الطاقة.

وفي معرض حديثه عن انعقاد الدورة التاسعة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الإيراني الروسي هذا الأسبوع، أفاد بأن شركات روسية كبرى استثمرت في سبعة حقول نفط إيرانية.

وأضاف: «استثمرت شركات روسية كبيرة في سبعة حقول نفطية في إيران وتستحوذ الشركات الروسية حالياً على حوالي 6% من إنتاج النفط في البلاد، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 12%».

وأعلن عن بدء أعمال اللجنة الإيرانية الروسية المشتركة التاسعة عشرة للتعاون الاقتصادي هذا الأسبوع، قائلاً: «سيعقد هذا الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة مسئولين رفيعي المستوى من كلا البلدين، ويهدف إلى تطوير التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والنقل والتجارة».

وثمن التعاون الجيد مع روسيا في القطاع الزراعي، لافتًا إلى تسجيل نمو كبير في استيراد وتصدير المنتجات الزراعية والسلع الأساسية مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن «حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا يبلغ حالياً نحو 5 مليارات دولار، وهو ما يزال بعيداً عن المستوى المنشود بالنظر إلى العلاقات الاستراتيجية والودية بين البلدين».

وأكد أن «الهدف المنشود يتمثل في الوصول إلى حجم تبادل تجاري قدره 20 مليار دولار سنوياً على المدى القريب».