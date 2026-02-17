أستراليا ترفض استعادة مواطنيها المرتبطين بداعش في سوريا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أن حكومته لن تقبل إعادة المواطنين الأستراليين المرتبطين بتنظيم "داعش" في سوريا والبالغ عددهم 34 امرأة وطفلا، إلى البلاد مجدداً.

وأوضح ألبانيز في تصريح لقناة "ABC News" الأسترالية، الثلاثاء، أن حكومته لن تسهل عودة هؤلاء الأشخاص إلى البلاد.

وشدد على أنه لا يتعاطف مع الأشخاص الـ34 المعنيين، الذين قال إنهم "ذهبوا إلى خارج البلاد في مساعٍ لتقويض نمط حياتنا وتدميره".

وأضاف: "كما كانت تقول والدتي: من يسقط بنفسه لا يبكي، وإذا تمكن أحدهم من القدوم إلى أستراليا، فسوف يواجه أقصى عقوبة ينص عليها القانون".

وكان من المقرر أن تسافر النساء ومعهن الأطفال من دمشق إلى أستراليا، لكن السلطات السورية أعادتهم أمس إلى مخيم روج في شمال شرقي البلاد بسبب "مشكلات إجرائية"، حسب تقارير إعلامية.