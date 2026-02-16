أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى مليون و254 ألفا و450 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى مليون و254 ألفا و450 جنديا، بينهم 1180 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11676 دبابة، منها 4 دبابات أمس الأحد، و24042 مركبة قتالية مدرعة، و37319 نظام مدفعية، و1648 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1301 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و347 مروحية، و135459 طائرة مسيرة، و4286 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و78654 من المركبات وخزانات الوقود، و4071 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.