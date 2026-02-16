وزير الخارجية الأمريكي يزور بودابست لإجراء محادثات حول الطاقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست اليوم الاثنين.

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن زيارة روبيو القصيرة إلى بودابست ستتركز على شراكة الطاقة بين البلدين، وتستورد المجر كل احتياجاتها تقريبا من الغاز الطبيعي من روسيا.

وتضغط واشنطن من أجل أن تشتري المجر الغاز الطبيعي المسال الأمريكي على نطاق واسع في المستقبل.

وأكد وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، مسبقا أن المحادثات مع روبيو ستتركز أيضا على سبل إنهاء الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، حسبما صرح للإذاعة الحكومية المجرية.

وأضاف زيجارتو، أن العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة تشهد حاليا "عصرا ذهبيا" منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

وقال إن السبب في ذلك هو أن واشنطن سمحت للمجر باستيراد النفط من روسيا رغم العقوبات، كما أعفت الاستثمار الروسي المخطط له في محطة باكس للطاقة النووية في المجر من العقوبات.

ويحافظ أوربان، وحكومته على علاقات جيدة مع الكرملين وترامب منذ سنوات.