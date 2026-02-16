الصومال يعلن توجه سفينة حفر من تركيا للتنقيب عن النفط في مياهه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير النفط الصومالي ظاهر شيري محمد إن سفينة حفر أبحرت من تركيا لبدء أعمال استكشاف النفط في المياه البحرية التابعة للصومال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصومالية.

وقال الوزير: "إن السفينة المتجهة اليوم إلى المياه الصومالية ليست مجرد أداة تقنية، بل هي رمز وطني .. رمز للأمل والفرص وبداية جديدة قائمة على الشرعية والشفافية والمسؤولية".

ووقعت تركيا والصومال عدة اتفاقيات تغطي قضايا مختلفة، من بينها التعاون في مجالي النفط والطاقة، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

كانت تركيا والصومال وقعتا في الثامن من فبراير 2024 بالعاصمة أنقرة، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي .

وتتضمن الاتفاقية إرسال عناصر من القوات المسلحة التركية إلى الصومال لمدة عامين .

كما أن لتركيا قاعدة عسكرية كبيرة بجنوب العاصمة الصومالية مقديشو كانت قد افتتحتها في شهر سبتمبر عام 2017.