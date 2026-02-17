اعتقلت الشرطة في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية رجلا عمره 40 عاما بتهمة انتحال صفة عميل فيدرالي والاعتداء على مدير مطعم ماكدونالدز في منطقة لا جولا الراقية.



ويظهر مقطع فيديو متداول للحادث جوشوا كوب وهو يقفز خلف المنضدة ويمسك دانيال مارتينيز من رقبته في كمين مروع خلال ساعة الغداء. ووجه كوب تهديدات للمدير بالترحيل، قائلاً له خلال الفيديو: "لماذا تعتقدون أن مكالماتكم للطوارئ لا تعمل بحق اللعنة؟".

وكان كوب يرتدي بنطال جينز وقميصًا كبيرا يحمل شعار ناسا وقبعة مقلوبة، حيث عرّف عن نفسه كعميل فيدرالي قبل أن يتخطى المنضدة الأمامية ويمسك بمارتينيز من الخلف. وتطور الأمر إلى خنق وتهاوى الاثنان في أرجاء المطبخ حتى تدخل موظفون آخرون وأحبطوا الهجوم.



وبعد أن تمكن الزملاء من تحرير مارتينيز، واصل كوب خطابه الساخر قائلا: "لماذا تعتقدون أنني مستعد لتلقي لكمتين في وجهي بسبب بعض المهاجرين غير الشرعيين، بينما أقوم باعتقال لحساب وكالة الهجرة؟".

وأفادت الشرطة أن كوب متشرد محلي وكان بإمكانه التسبب بإصابة خطيرة للمدير عندما طبّق عليه خنقا خلفيا. وأكد مارتينيز للمراسلين أنه يعمل في المطعم منذ ست سنوات، وأن كوب كان زبونا معتادا يدخل عادة لأخذ المشروبات الغازية ويترك الفوضى خلفه.



وأوضح مارتينيز تفاصيل الاعتداء قائلا إن كوب أمسكه من الخلف بقوة على رقبته، وعندما تدخل الزملاء ليتركه، وجه له لكمة على الجانب. وتم توقيف كوب وإطلاق سراحه لاحقا، مع توجيه تهمتي الاعتداء البسيط وانتحال صفة ضابط.

وصرح النقيب سيزار خيمينيز من شرطة سان دييغو بأن المخاوف السائدة في كاليفورنيا حول عملاء الهجرة واستخدام القوة دفعتهم للتوضيح فورا أن المعتدي لم يكن عميلا حقيقيا لوكالة ICE. ولم يصدر أي تعليق من ماكدونالدز أو موظفي المطعم على الحادث حتى الآن.