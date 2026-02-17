التشيك: وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية لمجلس السلام بواشنطن

أعلنت وزارة الخارجية التشيكية أن وزير الخارجية بيتر ماسينكا سيحضر الجلسة الافتتاحية لمجلس السلام التي ستعقد في العاصمة الأمريكية "واشنطن" بعد غد الخميس.

ونقل راديو "براج الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الوزارة آدم تشورجو قوله، إن ماسينكا سيشارك في الاجتماع بصفة مراقب، وذلك عقب اتفاق مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن مبادرة مجلس السلام في أواخر العام الماضي، وتم تشكيلها بشكل رسمي في شهر يناير الماضي.. وعلى الرغم من أن جمهورية التشيك قد تلقت دعوة للانضمام إلى المجلس، إلا أن رئيس الوزراء قال إن براج لا تفكر حاليا في العضوية.