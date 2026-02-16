وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى النمسا في وقت متأخر من أمس الأحد، لبدء زيارة تستمر يومين لفيينا، حسبما قال مكتب رئيس الوزراء، مشيرا إلى جهود تعزيز التعاون الثنائي.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن مكتب رئيس الوزراء قال في بيان "قوبل رئيس الوزراء والوفد المرافق له بترحيب حار في مطار فيينا الدولي، كما قدمت فرقة من القوات المسلحة النمساوية التحية".

وكتب شريف عبر منصة " اكس" أنه وصل فيينا، واصفا العاصمة النمساوية "بمدينة التاريخ والثقافة والدبلوماسية العالمية".

وقال "أتطلع للقائي مع المستشار كريستيان شتوكر لتعزيز روابط الصداقة بين باكستان والنمسا" مضيفا أن تركيزهما سينصب على التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.

وأضاف شهباز أنه سيعقد لقاءات خلال زيارته مع مسؤولي وكالة الطاقة الدولية للطاقة الذرية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء باكستان للنمسا منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعد آخر زيارة قام بها رئيس الوزراء حين ذاك نواز شريف عام 1992.