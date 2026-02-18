إيثان هوك حول الجدل السياسي في مهرجان برلين: أؤيد أي تحرك يحارب الفاشية

أدلى الممثل الأمريكي إيثان هوك بتصريحات أثارت الجدل خلال المؤتمر الصحفي لفيلمه الجديد "The Weight" ضمن فعاليات مهرجان برلين، تناول فيها الجدل المتصاعد حول مشاركة الممثلين في النقاشات السياسية، كما تطرق إلى موقفه من غزة ردا على سؤال مباشر من أحد الصحفيين.

وتحدث هوك، الذي نال ترشيحين لجوائز الأوسكار عن فيلمي "Training Day" و"Boyhood"، عن فكرة لجوء الجمهور إلى الفنانين طلبا لمواقف أو نصائح سياسية، قائلاً: "ربما أخر مكان قد ترغبون في البحث فيه عن نصيحة أو إرشاد روحي هو مجموعة من الفنانين المتعبين من السفر والمخمورين وهم يتحدثون عن أفلامهم".

ورغم هذه العبارة، شدد على موقفه الواضح تجاه القضايا التي يراها أساسية، مضيفًا: "لكن أي شيء يحارب الفاشية، أنا معه".

كما عبر عن إيمانه بقوة السينما وتأثيرها، قائلا: "أؤمن بقوة السينما على التأثير. تعرفون كيف نحلم كل ليلة، وهذه الأحلام تشفينا بطريقة ما وتجهزنا لليوم التالي؟ أشعر أن المهرجان بأكمله مسؤولون عن خلق حياة حلم دولية مشتركة".

وفي سياق المؤتمر، عاد النقاش إلى القضايا السياسية عندما سُئل عن موقفه من غزة، وذلك بعد رسالة مفتوحة وقعها أكثر من 80 مشاركا حاليا أو سابقا في المهرجان، انتقدوا فيها صمت إدارة المهرجان تجاه الأحداث.

ورد هوك قائلا: "في أخر مرة تحدثت فيها علنا عن أي من هذه الأمور، صُدمت حقا بكم العداء الذي قوبلت به. تعلمون، هناك من قال أنه لا ينبغي للممثلين أن يتحدثوا في السياسة وأشياء من هذا القبيل".

وأضاف موضحا وجهة نظره: "وأشعر حقا أن الإجابة هي العكس تماما، أن الجميع يجب أن يتحدث. نحن جميعا مواطنون في هذا العالم، وكلنا مهمون، وكلنا نملك صوتا، والجميع مرحب به أن يختلف. هذا جزء من مميزات العيش بحرية في المجتمع".

كما أشار إلى طبيعة تعامل الإعلام مع الممثلين في مثل هذه الفعاليات، قائلا: "تُلقى الميكروفونات أمام وجوهنا، لكن ليس لأننا نخبر الناس بما يجب أن يفعلوه".

وتابع هوك: "نحن فقط نشارك الفن. لسنا من أعظم العقول في العالم التي تحاول أن تجعل الكوكب يعيش في سلام".

وفي ختام إجابته، علق على صيغة السؤال الموجه إليه قائلا: "أشعر أن هناك أجندة خفية في سؤالك تختلف عن أجندتي. لكنني أحترمك وأحترم السؤال".

جاءت تصريحات هوك في ظل أجواء مشحونة بالنقاشات السياسية خلال دورة هذا العام من مهرجان برلين، حيث طرحت تساؤلات عدة حول دور الفنانين والمؤسسات الثقافية في القضايا العالمية، ومدى مسؤوليتهم عن اتخاذ مواقف علنية.