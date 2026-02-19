البرهان يؤكد متانة العلاقات السودانية المغربية

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، متانة العلاقات السودانية المغربية، مشيراً إلى الروابط الأزلية والتاريخية التي تربط بين الشعبين.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن ذلك جاء لدى لقاء البرهان بمكتبه اليوم بالخرطوم سفير المملكة المغربية لدى السودان السفير محمد ماء العينين.

وتطرق اللقاء، لمسار التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين، مؤكدا حرص البلدين على توطيد أواصر التعاون المشترك مع السودان، بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والمغربي.

وهنأ السفير المغربي رئيس مجلس السيادة على عودة الحكومة للعمل من العاصمة الخرطوم، مشيداً بالجهود المبذولة من أجل تطبيع الحياة وإرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار.