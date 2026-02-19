جيرارد مارتين يغلق الباب أمام ميلان ويفضل البقاء في برشلونة

رفض جيرارد مارتين، لاعب برشلونة، فكرة الرحيل إلى إيه سي ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مفضّلًا الاستمرار داخل صفوف النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن اللاعب أبلغ محيطه برغبته الواضحة في البقاء مع برشلونة، رغم اهتمام ميلان بالتعاقد معه في الميركاتو القادم، في ظل سعي النادي الإيطالي لتدعيم صفوفه بعناصر شابة قادرة على التطور والمنافسة.

ويأتي تمسك مارتين بالبقاء مدفوعًا بثقة الجهاز الفني بقيادة الألماني هانز فليك، الذي اعتمد عليه بصورة منتظمة خلال الفترة الأخيرة، ومنحه دقائق مهمة عززت من حضوره وثقته داخل الفريق الأول.

وكان اللاعب قد تم تصعيده إلى الفريق الأول في صيف 2024 قادمًا من فريق الرديف، ونجح تدريجيًا في فرض نفسه ضمن حسابات الجهاز الفني، مستفيدًا من قدراته الدفاعية وانضباطه التكتيكي.

ويرتبط جيرارد مارتين بعقد مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2028، ما يمنح إدارة النادي أفضلية واضحة في التعامل مع أي عروض مستقبلية، ويعكس في الوقت ذاته رغبة مشتركة في بناء مشروع طويل الأمد يعتمد على المواهب الشابة.