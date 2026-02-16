اليونان: سائقو سيارات الأجرة يبدأون إضرابا غدا في أثينا

أعلنت "نقابة سائقي السيارات الأجرة في أتيكا" عن إضراب لمدة 3 أيام اعتبارا من غد الثلاثاء حتى الخميس عبر منطقة أثينا الكبرى. ومن المتوقع أن يشارك السائقون من مناطق أخرى من اليونان في الإضراب يومي الأربعاء والخميس.

وتعارض نقابة سائقي سيارات الأجرة في أتيكا "ساتا" ما تصفه بتحول إجباري إلى السيارات الكهربائية وتطالب بإطار تنظيمي واضح لخدمات النقل الذكي التي تصفها بأنها منافسة غير عادلة وممارسات غير خاضعة للرقابة من جانب الشركات المتعددة الجنسيات، بحسب صحيفة كاثيميريني اليونانية.

كما تدعو النقابة إلى استخدام حارات الحافلات لنقل الركاب، وإلى إصلاح نظام الضرائب وانتقدت ما وصفته بالضرائب المفرطة المفترضة.