كييف: إسقاط صاروخين «زيركون» و52 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت صاروخين مضادين للسفن من طراز "زيركون" و52 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

وجاء في البيان أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام بـ4 صواريخ مضادة للسفن من طراز "زيركون" تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى صاروخ باليستي من طراز "إسكندر-إم" تم إطلاقه من منطقة بريانسك، وصاروخ موجه جو-جو من طراز "كيه إتش -31 بي" تم إطلاقه من منطقة زابوريجيا، و62 طائرة مسيرة من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالماس" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق ميليروفو وكورسك وبريانسك وشاتالوفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

ووفق البيان، تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، "صباح اليوم الاثنين، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت صاروخين مضادين للسفن من طراز "زيركون" و52 طائرة مسيرة معادية، من طرز شاهد وجيربيرا وإيتالماس، بالإضافة إلى طائرات مسيرة من أنواع أخرى".

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى مليون و254 ألفا و450 جنديا، بينهم 1180 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11676 دبابة، منها 4 دبابات أمس الأحد، و24042 مركبة قتالية مدرعة، و37319 نظام مدفعية، و1648 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1301 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و347 مروحية، و135459 طائرة مسيرة، و4286 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و78654 من المركبات وخزانات الوقود، و4071 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.