تعطل عالمي مفاجئ لمنصة إكس أمام آلاف المستخدمين

شهد موقع التواصل الاجتماعي "إكس" توقفًا عن العمل لآلاف المستخدمين وتحديدًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقًا لموقع "Downdetector" المتخصص في تتبع الأعطال التقنية.

وسجل الموقع أكثر من 23 ألف تقرير حول مشكلات في الخدمة حتى الساعة 8:24 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما لم تصدر إدارة "إكس" أي تعليق فوري يوضح سبب الانقطاع، بحسب شبكة العربية.

ويعتمد "Downdetector" في تتبعه للأعطال على تجميع تقارير حالة الخدمة المقدمة من عدة مصادر مستخدمة.

وأشار "Downdetector" إلى أن العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين قد يختلف عن البيانات المعلنة، نظرًا لأن التقارير المقدمة تعتمد على البلاغات التي يقدمها المستخدمون.



