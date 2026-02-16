القضاء العراقي ينجز استجواب 500 داعشيا من أصل 5704 وصلوا من سوريا

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى ببغداد، اليوم الاثنين، أنها أكملت الاستجواب الإبتدائي لأكثر من 500 متهم من عناصر داعش الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق البالغ إجمالي عددهم 5704 داعشيا.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن رئيس محكمة استئناف بغداد/ الكرخ القاضي خالد المشهداني أجرى رفقة قاضي أول علي حسين جفات، زيارة ميدانية لموقع التحقيق المخصص لمتهمي داعش الإرهابي المنقولين من السجون السورية إلى العراق، لمتابعة سير الإجراءات القانونية والتحقيقية.

وأوضح البيان أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى أكملت الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 متهم حتى الآن فيما تم فرز 157 حدثا ممن هم دون سن 18 عاما، حيث تقرر إحالة أوراقهم التحقيقية إلى محكمة تحقيق الأحداث في الكرخ، وإيداعهم في دور تأهيل الأحداث لضمان التعامل معهم وفق المعايير القانونية والإنسانية الخاصة بهم.

وذكر البيان أن العدد الإجمالي للمتهمين وصل إلى 5704 متهمين ينتمون إلى 61 جنسية مختلفة.

يستعد العراق لاستقبال 7 آلاف من عناصر داعش المعتقلين في السجون السورية على دفعات، وصلت الأولي منهم في السادس والعشرين من يناير الماضي 2026.

كان العراق قد أعلن أنه بوصفه عضوا أساسيا في التحالف الدولي لمكافحة داعش استضاف عناصر التنظيم بناء على طلب التحالف.

وسيستقبل العراق إجمالي سبعة آلاف داعشي معتقلين في السجون السورية على دفعات،وصلت الدفعة الأولى منهم في السادس والعشرين من يناير الماضي .2026.