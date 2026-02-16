الاحتلال يعتقل أحد أئمة المسجد الأقصى ويستدعي 12 شابا مقدسيا للتحقيق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أحد أئمة المسجد الأقصى المبارك، واستدعت 12 شابًا مقدسيًا للتحقيق.

وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال اعتقلت أحد أئمة المسجد الأقصى الشيخ محمد علي العباسي، من داخل المسجد، وفق وكالة شهاب.

واستدعت مخابرات الاحتلال 12 شابًا فلسطينيًا من القدس للتحقيق في مركز "المسكوبية" في شارع صلاح الدين، حيث تعرّضوا لتهديدات واضحة ووعيد بالاعتقال والزجّ بهم في السجون.

وأفاد الشبان بأنّ التحقيق تمحور حول رحلة عمرة لأهالي من القدس مؤخرًا، وادّعت جهات التحقيق أن الرحلة "ليست دينية"، في محاولة للتشكيك بأهدافها.

وفرضت قوات الاحتلال مخالفات على المركبات عند باب الأسباط، فيما نصبت حاجزًا لمخالفة المركبات عند مستشفى المطلع ببلدة الطور في القدس المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال منع المقدسيين من تنفيذ الترتيبات اللازمة لاستقبال المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بما يشمل منع تركيب المظلات وتجهيز العيادات الميدانية.

وشن الاحتلال حملة إبعادات واسعة عن المسجد الأقصى، وأصدر قرارات إبعاد بحق عشرات المقدسيين والمرابطين، لتفريغ المسجد من رواده قبيل شهر رمضان.

وبدأت جماعات الهيكل المتطرفة بحشد أنصارها لتحقيق اقتحام واسع في 17 و18 فبراير؛ إحياءً لما يسمى "رأس الشهر العبري" يوم الأربعاء المقبل والذي قد يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتتواصل النداءات المقدسية بضرورة التحرك العاجل للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، ووقف الاعتداءات اليومية التي تهدف إلى طمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة المحتلة.