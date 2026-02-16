العراق يستجوب 500 سجين منقول من سجون داعش في سوريا

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الاثنين، إكمال الاستجواب الابتدائي لما يزيد عن 500 سجين من المنقولين من سجون "داعش" في سوريا، وذكر أن العدد الإجمالي للمتهمين وصل إلى 5 آلاف و704 متهمين ينتمون إلى 61 جنسية مختلفة، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى أكملت الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 متهم حتى الآن".

ولفت المجلس إلى "فرز 157 حدثاً ممن هم دون سن الـ 18 عاماً"، مشيراً إلى "إحالة أوراقهم التحقيقية إلى محكمة تحقيق الأحداث في الكرخ، وإيداعهم في دور تأهيل الأحداث؛ لضمان التعامل معهم وفق المعايير القانونية والإنسانية الخاصة بهم"، بحسب المجلس.

وجاء في البيان أن "العدد الإجمالي للمتهمين وصل إلى 5704 متهمين ينتمون إلى 61 جنسية مختلفة".

جنسيات المتهمين



وفي وقت سابق السبت، نشرت وزارة العدل العراقية جنسيات سجناء تنظيم "داعش" الذين تم نقلهم من سوريا إلى مرافق احتجاز في العراق، في عملية قادتها القيادة المركزية الأميركية وانتهت الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية محمد لعيبي، إن السجناء من بينهم 4 آلاف و253 عربياً و983 أجنبياً، لافتاً إلى أن عدد العراقيين بلغ 467، أما السوريين 3 آلاف و543، ويتوزع البقية على عدد آخر من الجنسيات.

وتابع أنه تم تأهيل سجن الكرخ المركزي لاستقبالهم، وتم تصنيف السجناء من خلال قاعدة البيانات التي تم تزويد العراق بها من قبل التحالف الدولي.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد قال، الجمعة، إن بغداد تجري محادثات مع بعض الدول لترحيل سجناء "داعش" قريباً.

وأضاف أن بغداد ستحتاج إلى مساعدات مالية إضافية للتعامل مع هذا التدفق.