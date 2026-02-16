القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلي مكثف يستهدف شرق مدينتي خان يونس ورفح جنوب غزة

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مدينة دير البلح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق النيران والقصف المدفعي باتجاه المناطق الشرقية والشمالية من قطاع غزة، والتي تمثل نحو 58% من مساحته، وسط تصعيد ملحوظ في وتيرة الاستهداف.

وأوضح جبر خلال رسالة على الهواء، أن عدداً من المواطنين أُصيبوا بجراح متفاوتة جراء إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، بالتزامن مع عمليات نسف تستهدف مربعات سكنية في تلك المناطق. كما تتعرض الأطراف الشرقية للمنطقة الوسطى، لاسيما محيط دير البلح، لقصف مدفعي متكرر.

وأضاف أن مخيم البريج شمال شرقي المحافظة الوسطى يشهد إطلاق نار كثيف، فيما تكثف الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفها للمناطق الساحلية غرب مدينة غزة وخان يونس ورفح، ما يفاقم من حالة التوتر الميداني.

واستشهد مواطن فلسطيني، صباح الاثنين، في قصف إسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مع مواصلة قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار.

وقال مصدر طبي إن مواطنًا استشهد بنيران قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرقي غزة، في حين شنت تلك القوات عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

ووفق مصادر محلية، قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية شرقي خانيونس ورفح جنوبي القطاع، وذلك حسبما نشره المركز الفلسطيني للإعلام.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه بحر مدينة غزة التي تعرضت أطرافها الشرقية لقصف مدفعي أيضًا.