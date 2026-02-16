توقيف 7 عمال فلسطينيين أثناء محاولتهم الدخول لإسرائيل

أعلنت شرطة إسرائيل، اليوم الاثنين، عن توقيف سبعة عمال فلسطينيين وترحيل ثمانية آخرين، بعد إيقاف مركبة كانت تقل 15 فلسطينياً قالت الشرطة إنها تشتبه في دخولهم إسرائيل دون تصاريح الأسبوع الماضي.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة، أن "المشتبه بهم" كانوا متجهين للعمل في بني براك، حيث خططوا لإقامة طويلة الأمد، وفق وكالة معا.

وأكدت الشرطة، أن العملية نفذها ضباط من مركز شرطة شاليم ضمن مبادرة "درع العاصمة"، التي تهدف إلى تطبيق القوانين ضد الدخول والإقامة غير القانونية.

وأوضحت الشرطة، أن المركبة أثارت الشكوك، وكشف التفتيش عن وجود 15 عاملاً فلسطينياً، بعضهم لديهم سجلات جنائية، حسب ادعاء الشرطة.

وتم توقيف سبعة منهم واستجوابهم، وسيواجهون لوائح اتهام، بينما تم ترحيل الباقين إلى الضفة الغربية.

وأضافت الشرطة الإسرائيلية، أن هذه الاعتقالات تأتي بعد حملة واسعة نفذتها في أوائل فبراير، شملت إغلاق عشرة أعمال تجارية واحتجاز أكثر من 45 فلسطينياً يعملون بشكل غير قانوني في منطقة الساحل.

وذكرت أن العملية استهدفت توظيف الأفراد الذين يدخلون إسرائيل بدون تصاريح.