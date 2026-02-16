غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري

تأكد غياب أربعة لاعبين عن صفوف الأهلي خلال مواجهته المرتقبة أمام الجونة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

ويفقد الفريق خدمات الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد شكري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصلا على إنذارات خلال اللقاء الأخير أمام الإسماعيلي في الدوري.

كما يستمر غياب محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو بداعي الإصابة، حيث لم يتعافَ اللاعبان بشكل كامل من الإصابات التي تعرضا لها مؤخرًا، ما أبعدهما عن المشاركة في المباريات الماضية.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا في مباراته الأخيرة على حساب الإسماعيلي بهدفين دون رد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

ويدخل الفريق اللقاء باحثًا عن تحقيق انتصار جديد يعزز موقعه في جدول الترتيب، خاصة في ظل احتلاله المركز الرابع خلف المتصدر سيراميكا، ووصيفه بيراميدز، إضافة إلى الزمالك.